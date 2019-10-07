فايلر يستقر على مباراة ودية قبل مواجهة الزمالك.. وراحة للاعبين مع نهاية الاسبوع

استقر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على خوض مباراة ودية الاسبوع المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري بعد العودة من التوقف الدولي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون أمس الأحد لتحديد برنامج الإعداد ولم يتم الاستقرار على طرف المباراة الودية.

وقرر فايلر منح لاعبي الأهلي راحة مع نهاية الاسبوع الجاري لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتحضير لمواجهة الزمالك.

ويغيب عن تدريبات الأهلي 10 لاعبين محليين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية إذ يشارك 6 مع المنتخب الأول و4 مع الأولمبي بجانب الثلاثي المحترف علي معلول وأليو ديانج وجيرالدو.

وعلى جانب آخر كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن موقف عمرو السولية بعد التعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أسوان السبت الماضي.

وأوضح الجهاز الطبي أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات.

وكشف الجهاز الطبي عن عرض نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها السولية على المنتخب الوطني مع انطلاق المعسكر.

في رأيك ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام الزمالك

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