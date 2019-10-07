ماني: الحصول على النقاط الـ3 أهم من الشعور بالإرهاق

يعتقد ساديو ماني نجم ليفربول أن الحصول على النقاط الـ3 في كل مباراة أهم من الشعور بالتعب والإرهاق.

ليفربول هزم ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وواصل مسيرة الانتصارات المتتالية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بفضل ركلة جزاء سجلها جيمس ميلنر في اللحظات الأخيرة للمباراة.

وقال ماني لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية. لكي أكون صريحًا، لقد كانت مباراة صعبة جدًا، وهذا ما كنا نتوقعه وننتظره. لعبنا يوم الأربعاء في دوري الأبطال وها نحن نخوض مباراة قوية أخرى، ولكن هذا أمر طبيعي، وهذه هي طبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف الدولي السنغالي "في النهاية، يبقى الشيء الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهم شعورنا بالتعب أو الإرهاق".

وواصل "أعتقد أنه كان سيكون مهمًا للغاية لو استمرينا في السيطرة على مجريات اللعب، ولكن هذا لا يكون أمرًا سهلًا في بعض الأحيان، خاصة عندما نواجه فريقًا رائعًا كليستر. لقد تسببوا لنا في العديد من المتاعب واستطاعوا إدراك التعادل، ولذلك كان علينا ألا نستسلم. قبل النهاية مباشرة، حصلنا على ركلة جزاء، ولكي أكون صريحًا، أرى أننا استحقينا الفوز".

جدير بالذكر أن ماني كان هو من وضع ليفربول في المقدمة في النتيجة بالهدف الذي سجله في الدقيقة 40 مستفيدًا من تمريرة سحرية من زميله جيمس ميلنر.

وعن هذه التمريرة، أوضح ماني "لقد كانت تمريرة سحرية. لم أكن أتوقع أن يراني، لأنه اعتاد عدم التمرير لي في مثل هذه المواقف! كانت تمريرة مذهلة بحق، وبدوري أحاول دائمًا إنهاء الكرة في الشباك. أنا سعيد لتسجيلي هذا الهدف، وتضاعفت سعادتي عندما فزنا بالمباراة في النهاية".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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