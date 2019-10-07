اسكواش - خروج مروان الشوربجي في أولى مفاجآت أمريكا المفتوحة

ودع مروان الشوربجي منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد في كبرى مفاجآت الدور الثاني.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة حتى يوم 12 من الشهر الجاري بمجموع جوائز 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسر مروان الشوربجي أمام زاهد سالم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

وبخلاف خروج مروان تألق أبطال مصر في اللعبة وحجزوا مقاعدهم في ثمن النهائي.

إذ تأهل علي فرج ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومازن هشام في منافسات الرجال.

بينما تأهلت رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر ويثرب عادل وروان العربي وهانيا الحمامي وسلمى هاني في منافسات السيدات.

وكان الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي قد حصدا لقب النسخة الأخيرة.

وتقام مباريات ثمن النهائي يومي الاثنين والثلاثاء وتنطلق بداية من السابعة والنصف مساء وحتى فجر اليوم الجديد.

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