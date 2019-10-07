بعد 3 جولات.. تشكيل الأعلى نقاطا في #فانتازي_الدوري_المصري

اكتساح أهلاوي وظهور سكندري مشرف ونجومية عبد الله السعيد، هكذا يمكن أن نصف تشكيل الأعلى نقاطا في #فانتازي_الدوري_المصري على FilGoal.com.

انقضت الـ3 جولات الأولى من فانتازي الدوري المصري، وفيهم حصد عبد الله السعيد 37 نقطة، أكثر من أي لاعب في اللعبة.

المركز الثاني احتله رمضان صبحي بـ28 نقطة، واحد ضمن 5 لاعبين من الأهلي في التشكيل، مع محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

الفريق المفاجأة في اللعبة كان الاتحاد السكندري، الذي ظهر منه عماد السيد ومحمود رزق والسيد سالم وأسامة عزب.

من الزمالك، لم يدخل تشكيل الأعلى نقاطا سوى حمدي النقاز.

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