بنشرقي يهدي هدفه الأول في الدوري مع الزمالك لـ محمود عبد العزيز

سجل أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك هدفه الأول في الدوري بقميص الفارس الأبيض، قبل أن يحتفل برفع القميص رقم 11 الخاص بـ محمود عبد العزيز.

الزمالك يواجه نادي مصر في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

بنشرقي شارك أساسيا لأول مرة في الدوري، بعدما غاب أمام الاتحاد السكندري وشارك كبديل لمدة 30 دقيقة أمام مصر للمقاصة.

وفي الدقيقة 16 استغل بنشرقي عرضية يوسف إبراهيم "أوباما" ليحولها بإتقان داخل الشباك، ليرفع بعدها قميص زميله في الفريق محمود عبد العزيز والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أشرف بنشرقي هدفه الأول في مسابقة الدوري، بعدما نجح في التسجيل في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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