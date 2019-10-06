بالفيديو - هدف مارادوني ضائع من ميسي أمام ضحيته المفضلة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

كاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أن يسجل هدفًا مارادونيًا في مواجهة إشبيلية بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

برشلونة يستقبل إشبيلية على ملعب كامب نو، ونجح في التقدم عليه بثلاثة أهداف دون مقابل منذ الشوط الأول بالفعل.

لكن ميسي كاد أن يسجل أجمل أهداف اللقاء -في لقاء مليء بالأهداف الرائعة بالفعل-، عندما انطلق مراوغا عددا كبيرا من المدافعين الأندلسيين بالدقيقة 60.

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في النهاية، سدد ميسي كرة أرضية مخادعة، لكن التشيكي توماس فاشليك حارس مرمى إشبيلية أبعد الكرة بأعجوبة إلى ركلة ركنية، حارما البرغوث الأرجنتيني من هدف تاريخي.

ميسي سجل بالفعل 36 هدفا في مسيرته بشباك إشبيلية، ليكون ضحيته المفضلة من بين كل الفرق التي واجهها.

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