ديسابر: بيراميدز تعرض لظلم واضح

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه ظُلم في مواجهة طلائع الجيش.

بيراميدز خطف تعادلا متأخرا بهدفين لكل طرف أمام مضيفه طلائع الجيش في مباراة مثيرة على استاد جهاز الرياضة العسكري، بالجولة الثالثة للدوري المصري.

وصرّح ديسابر بعد اللقاء: "حزين لنتيجة المباراة، فريقي تعرض لظلم واضح".

وأكمل المدرب الفرنسي: "المجهود البدني المبذول كبير للغاية بسبب خوض 3 مباريات في أسبوع واحد".

واستدرك: "لكني سعيد برد فعل اللاعبين وتحقيق التعادل رغم الطرد واللعب أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين".

وأضاف: "لعبنا مباراة قوية بتنظيم دفاعي مميز، هذه هي كرة القدم، لن نفوز دائما، في نهاية الأمر قدمنا مباراة قوية وكنا أفضل في كل شيء، ونستحق نتيجة أفضل من التعادل".

وبرر رد فعله بعد النقص العددي: "تعاملت مع الطرد المبكر بالدفع بـ محمد فاروق في مركز صناعة اللعب لزيادة الفاعلية الهجومية".

وأكمل: "أنهينا المباراة بطريقة 4-4-1".

وأتم: "طلائع الجيش لعب بقوة هجومية أكبر بعد الطرد لاستغلال النقص العددي في صفوفنا، ونحن حاولنا استغلال ذلك بالتحول السريع بالكرة وتحقيق التعادل في النهاية".

وسجل لـ بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق في الدقيقتين 65 و94، بينما سجل لطلائع الجيش تالا ناداي وكريم طارق في الدقيقتين 84 و90.

ووصل بيراميدز للنقطة السابعة من 3 مباريات، بينما حقق طلائع الجيش نقطته الثانية في المركز الـ 14.

المباراة المجنونة شهدت حصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على بطاقة حمراء في الدقيقة 36، ليضطر بيراميدز إلى خوض بقية المباراة بـ10 لاعبين.

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