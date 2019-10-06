اتحاد الكرة: تعديلات الملاعب تمت بطلب جهات الأمن.. ملتزمون بالمواعيد

ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التعديلات التي جرت على ملاعب مسابقة الدوري، تمت بطلب من الجهات الأمنية.

وشدد الاتحاد المصري في بيان رسمي أن لائحة المسابقة تنص على أن تحديد الملاعب مسؤولية كاملة للأندية بالتنسيق مع الأمن.

فيما أكد البيان على التزام الاتحاد المصري بمواعيد المباريات التي حددها سلفا.

وجاء البيان كالآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها.

وقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة.

ويود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك.

ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة".

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم تلقوا خطابا من الأمن، يطلب عدم إقامة مباريات الأهلي والزمالك على ملعب بتروسبورت في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكشف المصدر بأن كل المباريات التي كان طرفيها الأهلي والزمالك، سيتم نقلها من ملعب بتروسبورت إلى استادات أخرى. اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، نقل مباراة الزمالك ونادي مصر المقرر لها مساء اليوم الأحد إلى استاد السلام بدلا من بتروسبورت.

وكان فريقا الأهلي والزمالك قد اختارا استاد القاهرة ملعبا لهما خلال الموسم الجاري، على أن يلعبا مبارياتهما في بتروسبورت لحين انتهاء عملية الصيانة للاستاد.

يذكر أن اتحاد الكرة كشف في وقت سابق أيضا عن عودة استاد القاهرة للعمل بداية من مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الودية، والمقرر لها 14 أكتوبر الجاري.

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