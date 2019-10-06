بالفيديو - سواريز يفترس إشبيلية بضربة مقصية رائعة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - إشبيلية

سجّل لويس سواريز هدفا رائعا في شباك إشبليية بالمباراة الجارية على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

سواريز تقدّم لـ برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 27، بضربة مقصية يسارية سكنت شباك إشبيلية.

الهداف التاريخي لـ أوروجواي تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، أرسلها البرتغالي نيلسون سيميدو، وقابلها سواريز بتسديدة خلفية فنية رائعة.

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سواريز يواصل الانفجار، إذ سجل هدفي فوز برشلونة على إنتر 2-1 قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفا في الانتصار 2-0 على خيتافي بالجولة الماضية من الدوري.

بعدها أضاف برشلونة هدفين سريعين رائعين في الدقائق الـ6 التالية عن طريق أرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي.

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