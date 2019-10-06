دي خيا: هذه أسوأ فترة لـ يونايتد في وجودي.. لا أفهم ما يحدث

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

أبدى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، دهشته من وضع ناديه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد تعرض لهزيمة جديدة وسقط بهدف دون رد أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وصرّح دي خيا بعد اللقاء: "ما يحدث غير مقبول، إنها ليست مجرد مباراة، بل الموسم كله".

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وأضاف في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "إنها أسوأ فترة يمر بها مانشستر يونايتد منذ انتقالي إليه".

وأتم: "لا أدري ما يحدث، لا نستطيع تسجيل هدف واحد حتى في آخر مباراتين".

يونايتد حقق فوزين فقط في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ما هو التشكيل المثالي لـ مانشستر يونايتد حتى يعود لطريق الانتصارات؟

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