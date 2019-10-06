بالفيديو - مانشستر بالكامل ستنام مبكرا.. يونايتد يعود من نيوكاسل بالهزيمة الثالثة

المدينة بالكامل بلونيها السماوي والأحمر ستنام اليوم مبكرا والحزن يسيطر على جميع سكانها. ولم لا وقطبي مانشستر تعرضا للهزائم في الدوري الإنجليزي.

وبعد ساعات قليلة من خسارة مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج المفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ولفرهامبتون، تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الثالثة في الدوري أمام نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة الثامنة.

وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم بعدما انهزم ضد كريستال بالاس ووست هام يونايتد، ليتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب 9 نقاط فقط.

وبعد 22 مواجهة لمانشستر يونايتد دون تحقيق أي فوز نجح ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل أخيرا الفوز على الشياطين الحمر لأول مرة في تاريخه التدريبي.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من ماثيو لونجستاف.

اعتمد أولي جونار سولشاير على تشكيل في بداية المباراة يتكون من دافيد دي خيا في حراسة المرمى أمامه كل من دالوت وتوانزيبي وهاري ماجوير وأشلي يونج.

ثم فريد وماكتومناي وبيريرا وخوان ماتا ودانييل جيمس ثم ماركوس راشفورد في الهجوم.

بدأ مانشستر المباراة مسيطرا على اللعب ولكن دون خطورة على مرمى نيوكاسل وكانت أول تسديدة على الحارس مارتين دوبرافكا في الدقيقة 40.

وأجرى سولشاير التغيير الأول بنزول ماركوس روخو بدلا من دييجو دالوت.

ثم دفع باللاعب الشاب جرينوود في محاولة لتنشيط الهجوم بدلا من ماتا.

وبشكل مباغت ومن هجمة مرتدة انطلق ماكسيمين بسرعة ثم مرر الكرة إلى فيليمز الذي أعادها خارج منطقة الجزاء للقادم من الخلف لونجستاف والذي أطلق تسديدة أرضية قوية سكنت شباك دافيد دي خيا.

بعد الهدف أجرى سولشاير التغيير الثالث بنزول اللاعب الشاب شونج بدلا من أشلي يونج.

وسيطر مانشستر على الكرة في الدقائق الأخيرة في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى.

لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل الذي وصل للنقطة رقم 8 في المركز السادس عشر.

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