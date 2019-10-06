طنطا يحقق أفضل انطلاقة منذ 43 عاما بتعادله المثير أمام الحدود

تعادل حرس الحدود أمام ضيفه طنطا بهدف لكل طرف في مباراة مثيرة على استاد المكس، في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

عمرو الحلواني تقدّم للحدود، قبل أن يدرك عبد الرحمن الحج التعادل لطنطا.

ليرفع طنطا رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر.

ليواصل الحدود سلسلة التعادلات، إذ تعادل في أول مباراتين.

فيما حقق طنطا أفضل انطلاقة له في الدوري المصري منذ موسم موسم 1975\1976، أي منذ 43 عاما.

وقتها فاز طنطا في مباراة وتعادل في أخرى وخسر ثالثة تماما مثلما حدث في الموسم الحالي.

طنطا كاد أن يتقدم في النتيجة من ضربة رأسية لـ محمود مسعود، لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 22.

لكن التقدم جاء لحرس الحدود عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 36، من ركلة حرة مباشرة رائعة.

الحلواني سجل ثامن أهدافه في مسيرته بالدوري المصري من ركلة حرة.

طنطا واصل الضغط في المقابل، وأهدر هدفا مؤكدا في الدقيقة 42 بعد تسديدة لوانجا وتصدٍ غير عادي لـ أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود.

ولم ينه طنطا الشوط الأول قبل أن يتعادل، بواسطة عبد الرحمن الحج، بعد أن صمد الحدود طوال شوط كامل.

في الشوط الثاني حاول حرس الحدود التقدم بواسطة أحمد شرويدة في الدقيقة 53، لكن إسلام طارق حارس مرمى طنطا أبعدها ببراعة فائقة.

الحلواني صاحب هدف الحدود الوحيد ظهر مجددا بعرضية في الدقيقة 69، كادت أن تباغت حارس مرمى طنطا وارتدت من العارضة.

مباراة رائعة بكثير من الفرص الضائعة وتصديات مستحيلة.

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