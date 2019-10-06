تشكيل كلاسيكو إيطاليا - رونالدو في هجوم يوفنتوس.. ولوكاكو يقود إنتر
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 20:00
كتب : FilGoal
دفع أنطونيو كونتي لمدير الفني لإنتر ميلان بالثنائي روميلو لوكاكو لوتارو مارتينيز في هجوم فريقه لمواجهة يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وواصل كونتي الاعتماد على طريقة 3-5-2 مع إنتر ميلان الذي يلعب بها منذ بداية الموسم.
ويجلس أليكسيس سانشيز على مقاعد بدلاء إنتر.
وجاء تشكيل إنتر كاملا كالآتي:
المرمى: سمير هاندانوفيتش.
الدفاع: دييجو جودين – دي فري – سكرينيار.
الوسط: دأمبروزيو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – كوادو أسامواه.
الهجوم: مارتينيز –لوكاكو.
📋 | FORMAZIONE
Ecco gli 1⃣1⃣ titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus ⚫️🔵👇#FORZAINTER pic.twitter.com/Ze3rIyUjAe— Inter (@Inter) October 6, 2019
بينما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
المرمى: تشيزني.
الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو.
الوسط: ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – بليز ماتويدي – بيرنارديسكي.
الهجوم: رونالدو – ديبالا.
Meno di un'ora a #InterJuve. I bianconeri scenderanno in campo così 👇🏻#ForzaJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/nF0dY0Mxaq— JuventusFC (@juventusfc) October 6, 2019
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