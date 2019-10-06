تشكيل كلاسيكو إيطاليا - رونالدو في هجوم يوفنتوس.. ولوكاكو يقود إنتر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 20:00

كتب : FilGoal

إنتر - الدوري الإيطالي

دفع أنطونيو كونتي لمدير الفني لإنتر ميلان بالثنائي روميلو لوكاكو لوتارو مارتينيز في هجوم فريقه لمواجهة يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وواصل كونتي الاعتماد على طريقة 3-5-2 مع إنتر ميلان الذي يلعب بها منذ بداية الموسم.

ويجلس أليكسيس سانشيز على مقاعد بدلاء إنتر.

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وجاء تشكيل إنتر كاملا كالآتي:

المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: دييجو جودين – دي فري – سكرينيار.

الوسط: دأمبروزيو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – كوادو أسامواه.

الهجوم: مارتينيز –لوكاكو.

بينما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

المرمى: تشيزني.

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو.

الوسط: ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – بليز ماتويدي – بيرنارديسكي.

الهجوم: رونالدو – ديبالا.

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