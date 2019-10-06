تشكيل كلاسيكو إيطاليا - رونالدو في هجوم يوفنتوس.. ولوكاكو يقود إنتر

دفع أنطونيو كونتي لمدير الفني لإنتر ميلان بالثنائي روميلو لوكاكو لوتارو مارتينيز في هجوم فريقه لمواجهة يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وواصل كونتي الاعتماد على طريقة 3-5-2 مع إنتر ميلان الذي يلعب بها منذ بداية الموسم.

ويجلس أليكسيس سانشيز على مقاعد بدلاء إنتر.

وجاء تشكيل إنتر كاملا كالآتي:

المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: دييجو جودين – دي فري – سكرينيار.

الوسط: دأمبروزيو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – كوادو أسامواه.

الهجوم: مارتينيز –لوكاكو.

بينما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

المرمى: تشيزني.

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو.

الوسط: ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – بليز ماتويدي – بيرنارديسكي.

الهجوم: رونالدو – ديبالا.

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