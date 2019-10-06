مؤتمر جوارديولا: أعرف لاعبي فريقي.. هم قادرون على العودة

بدا بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، محبطا بعد الهزيمة 0-2 أمام ولفرهامبتون وابتعاده عن الصدارة.

مانشستر سيتي سقط بشكل مفاجئ على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد أمام ولفرهامبتون في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، ليبتعد بـ8 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول.

وصرّح جوارديولا بعد المباراة: "كان يوما سيئا، وهذا يحدث أحيانا".

وشرح كيف تأخر فريقه في النتيجة: "بدأنا بشكل جيد وبعدها تلقينا هدفين من موقفين فقدنا فيهما الكرة خلال بناء الهجمة، وبالتالي كان المستحيل أن ندافع في هذا الموقف، كنا متوترين بعض الشيء".

وأشاد بمنافسه: "خسرنا أمام فريق مميز. إنه فريق قوي بدنيا ومميز في الهواء وسريع في الهجمات المرتدة".

وعن فارق الـ8 نقاط مع ليفربول، اعترف جوارديولا: "هذا فارق كبير من النقاط".

وشدد: "ليفربول لا يفرط في العديد من النقاط".

واستدرك: "ولكن من الأفضل أن نفكر في أنفسنا وفيما هو مقبل".

لكن شد من أزر لاعبيه: "الفارق كبير عن ليفربول الذي لم يفرط في نقاط، والآن وقت العودة".

وأكمل: "النتيجة تلقي بظلالها على الوضع، ولكننا لا نزال في أكتوبر ولا يزال الطريق طويلا".

وأكد: "أعرف لاعبي فريقي، يستطيعون فعلها".

وأتم: "كان يوما سيئا، ومباراة سيئة، الفضل يجب أن يعود للمنافس، ولكن ما حدث قد حدث".

وواصل جوارديولا سجله السيئ أمام نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون، إذ لم يهزمه سوى في 25% من مواجهاتهما.

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