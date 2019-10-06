تشكيل الزمالك – بنشرقي وبامبو أساسيان لأول مرة في الدوري أمام مصر

يقود عمر السعيد هجوم الزمالك أمام نادي مصر، فيما يبدأ أشرق بنشرقي وكريم بامبو كأساسيان لأول مرة في بطولة الدوري.

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" بجانب أحمد سيد "زيزو" كمحوري ارتكاز أيضا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز.

الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

أمامهم: كريم بامبو – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد.

من جهة أخرى، دخل حازم إمام وإسلام جابر في قائمة الفريق لأول مرة في الدوري هذا الموسم أيضا.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي - حازم إمام.

الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور.

الهجوم: خالد بوطيب - مصطفى محمد.

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