لامبارد: الآن نذهب للتوقف الدولي وفريقنا في حالة جيدة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

لامبارد بعد مباراة تشيلسي وساوثامبتون

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ارتياحه للحالة التي ظهر بها فريقه في الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي.

وسحق تشيلسي مضيفه ساوثامبتون 4-1 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "الأداء لم يكن جيدا في بداية اللقاء لكن بعد ذلك تطور مستوى اللاعبين في الملعب".

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وأضاف "الآن نذهب لفترة التوقف الدولي وفريقنا في حالة جيدة".

وأكمل "هدف تامي أبراهام جاء نتيجة ثقته الكبيرة في الوقت الحالي والعمل الشاق الذي يقدمع معنا، وأتوقع منه أن يقدم المزيد في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "تراجعنا للدفاع في بعض فترات المباراة وأدى ذلك إلى تسجيل ساوثامبتون للهدف، لذلك يجب أن نأخذ حذرنا بعد ذلك".

ووصل تشيلسي للنقطة رقم 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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