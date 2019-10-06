همام طارق: مصطفى كريم شجعني على الانضمام للإسماعيلي.. أسعى لتحقيق بطولة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 18:07

كتب : ياسر الشريف

همام طارق - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

كشف همام طارق لاعب وسط الإسماعيلي عن حديثه مع مصطفى كريم مواطنه العراقي قبل انضمامه للدراويش.

وانضم همام طارق إلى الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال همام طارق: "سعيد للغاية بالتواجد في صفوف الإسماعيلي".

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين "ارتداء قميص الإسماعيلي شرف لأي لاعب فهو من أكبر الأندية العربية".

وتابع "مصطفى كريم تحدث معي وشجعني للانضمام إلى الإسماعيلي وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الدوري المصري مسابقة صعبة للغاية وتحتاج لبذل قصارى جهدك نظرا لقوة المنافسين وتطور أداء الفرق".

وأشار "التأهل في البطولة العربية إلى جانب الفوز على وادي دجلة يعطينا دفعة قوية لاستكمال مشوار الفريق في البطولتين".

وأتك "أسعى لتحقيق بطولة مع الإسماعيلي والنجاح في تجربتي مع الدراويش".

صاحب الـ 24 عاما شارك في ثلاث مباريات مع الإسماعيلي في الدوري حتى الآن.

ونجح الإسماعيلي في حصد 6 نقاط من الانتصار أمام الجونة ووادي دجلة، بينما خسر أمام المصري.

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