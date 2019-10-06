بالفيديو - أتليتكو مهدد بفقدان الوصافة بعد تعادله على أرض بلد الوليد

انفرد أتليتكو مدريد مؤقتا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، رغم تعادله 0-0 أمام مضيفه بلد الوليد على ملعب خوسيه زوريا، في الجولة الثامنة للمسابقة.

بلد الوليد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول بواسطة ساندرو راميريز، واكتفى بالتعادل مع الضيف العاصمي.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى 10 نقاط في المركز 12.

أتليتكو سيفقد المركز الثاني اليوم، حال حقق أي من أندية: برشلونة، أو إشبيلية، أو ريال سوسيداد، الفوز في مبارياتها.

وتواصل سجل سيرخيو مدرب بلد الوليد خاليا من الانتصارات أمام أتليتكو بتعادل ثانٍ في مسيرته مقابل 4 هزائم.

دييجو سيميوني دخل المباراة بجرأة واعتمد على الثلاثي الهجومي من البداية في حضور جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وألفارو موراتا.

رغم ذلك، أهم فرصة للتقدم في الشوط الأول كانت من نصيب بلد الوليد الذي تحصل على ركلة جزاء بعد تدخُل توماس بارتي غير الشرعي في حق ساندرو راميريز.

تقنية الفيديو كشفت المخالفة، وسمحت لـ ساندرو بتنفيذ الركلة بنفسه، لكنه أرسلها عالية أعلى عارضة يان أوبلاك.

ليتواصل العقم التهديفي لـ ساندرو الذي لم يسجل أي هدف منذ 23 نوفمبر 2017 وقتما كان لاعبا في إيفرتون.

سيميوني تحرّك في الشوط الثاني، وسحب فيليكس وعوضه بالأرجنتيني أنخيل مارتين كوريا.

البديل الذهبي كاد أن يكافئ مدربه في الدقيقة 82 بتسديدة يسارية ماكرة، ارتدت من قائم بلد الوليد.

ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويبتعد أتليتكو عن الصدارة بفارق 3 نقاط.

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