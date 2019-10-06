كشف حمد إبراهيم مدرب النادي المصري أسباب خسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

المصري خسر أمام الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "الإرهاق كان سببا رئيسيا في هزيمتنا أمام الاتحاد. لا أعذار في الهزيمة، لكننا خضنا ثلاث مباريات في 6 مباريات ومازلنا في بداية الموسم".

وأضاف "لم نستطع الحصول على القدر الكافي من الراحة. اللاعبين بذلوا مجهود كبير في مباراة الإسماعيلي، لذلك ظهرنا بهذا المستوى أمام الاتحاد السكندري".

مدرب المصري أتبع "الجهاز الفني حريص على تقديم أفضل مستوى، وسنسعى خلال فترة التوقف للاستعداد جيدا من أجل استئناف الدوري، بجانب أننا ننتظر عودة أحمد جمعة مع تمني أن تكون حالة إسلام عطية ومحمود وادي المصابين مطمئنة".

حمد إبراهيم أتبع "لم ندفع بأوستن أموتو بدلا من محمود وادي بعد إصابته لأننا كنا نؤدي بشكل جيد بالفعل، وحرصنا على الحفاظ على شكل وأداء الفريق".

وواصل "فضلنا الدفع بعمرو موسى في وسط الملعب مع إعطاءه تعليمات هجومية، بجانب تقديم أحمد ياسر لمهاجم صريح".

المدرب أتم "أوستن أموتو أيضا ليس جاهزا حاليا لتقديم نفس المستوى على مدار 90 دقيقة، وهو ما جعلنا نؤجل دخوله للشوط الثاني".

المصري يملك 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري.

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