مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح

قال طارق مصطفى مساعد مدرب منتخب مصر إن القائمة المعلنة للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر عادلة، والعدل أساس اختيار الجهاز الفني الحالي دائما وأبدا، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وصرح طارق مصطفى قائلا: "قائمة منتخب مصر التي تم الإعلان عنها عادلة ومتوازنة وهذا تعاهدنا كجهاز فني بالكامل طيلة فترة تواجدنا، أن العدل هو ما سيطبق أثناء الاختيارات في كل مرة وليست هذه المرة فقط".

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أعلن قائمته الأولى في مهمته مع الفراعنة والتي ضمت 23 لاعبا، للانضمام في معسكر الفريق يوم الإثنين المقبل. (طالع التفاصيل)

وأضاف "حسام البدري مدرب المنتخب اتفق مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي على عدم ضم أي لاعب من صفوفه بسبب مشاركتهم في بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما في مصر، لذا لم يتواجد رمضان صبحي ومصطفى محمد وغيرهم".

وتابع "سنطمئن على صلاح بعد تعرضه للإصابة، ويجب أن أوضح أنه لا مشكلة بخصوصه مع المنتخب، حسام البدري قال منذ فترة إنه يعاني من إجهاد تلاحم المواسم ويشارك بصفة مستمرة ويحتاج لمزيد من الراحة".

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة في مواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وفاز الحمر بنتيجة 2-1.

وأتم "الوقت ضيق لنا كمنتخب، فمن المفترض أن نخوض مواجهتين قبل بتسوانا، لكننا نسير بشكل جيد، ونتمنى من الجميع المساندة".

ويشهد الشهر الجاري فترة توقف دولي تبدأ يوم 7 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر.

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