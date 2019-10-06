سيتي يعلن إصابة ميندي من جديد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

ميندي - ليفربول - مانشستر سيتي

أوضح نادي مانشستر سيتي تعرض لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي لإصابة جديدة قبل وقت قليل من لقاء الفريق ضد وولفرهامبتون يوم الأحد.

ويحل وولفرهامبتون ضيفا على سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد نادي مانشستر سيتي في بيان: "ميندي سيغيب عن مباراة وولفرهامبتون يوم الأحد بسبب إصابة في العضلات".

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وأضاف البيان "من المتوقع عودة الظهير الأيسر الفرنسي للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي".

وتنتهي فترة التوقف الدولي التي تبدأ يوم الإثنين، يوم 19 أكتوبر الجاري.

ميندي يعاني من كثرة الإصابات منذ الانضمام لسيتي، فقد غاب اللاعب الفرنسي عن 87 مباراة للفريق السماوي حتى الآن.

ويسعى سيتي لإسقاط وولفرهامبتون لتقليل الفارق في القمة مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي إلى 5 نقاط فقط.

وأعلن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني التشكيل الأساسي للفريق أمام ولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: كايل والكر - فيرناندينيو - جواو كانسيلو - نيكولاس أوتاميندي

الوسط: إلكاي جوندوجان - رودريجو - دافيد سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج - سرجيو أجويرو - رياض محرز

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بنجامين ميندي مانشستر سيتي

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