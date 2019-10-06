فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب

قرر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي استمرار التدريبات اليوم الأحد دون راحة بعد الفوز على أسوان.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن الأهلي أمس السبت أن الجهاز الفني قرر منح لاعبيه راحة 48 ساعة بعد مباراة أسوان قبل أن يقرر فايلر اليوم استئناف التدريبات.

ويقام مران الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود إجراء آشعة رنين مغناطيسي لتحديد درجة إصابة عمرو السولية.

وأوضح خالد محمود طبيب الفريق أن الفحص المبدئي كشف عن تعرض اللاعب لجزع في الكاحل نتيجة الكدمة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء.

وكشف الجهاز الطبي على عرض نتيجة الآشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابة السولية على الجهاز الفني والطبي للمنتخب المصري.

وكان عمرو السولية قد تم استدعائه ضمن قائمة منتخب مصر التي تضم 23 لاعبا استعدادا للمعسكر الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.

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