يرى صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي ستكون صعبة للغاية.

الإسماعيلي وقع مع الجزيرة الإماراتي في قرعة ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "البطولة تضم 15 فريقا قويا، ماعدا فريق نوذابيو الموريتاني".

وأضاف "القرعة وضعتنا أمام الجزيرة الإماراتي. وستكون مواجهة صعبة جدا".

المنياوي أتبع "اللاعبون تعاهدوا على مواصلة الانتصارات في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق".

وأتم "سنعمل على الاستعداد للمواجهة الصعبة من خلال التعرف على مستوى المنافس وأفكار الجهاز الفني، سعيا لحسم المباراة من لقاء الذهاب الذي سيكون على أرضنا، حتى لا تصعب علينا الأمور في مباراة العودة".

كان الإسماعيلي قد فاز على وادي دجلة مساء أمس السبت بهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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