تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

لقطة هدف زيزو لـ الزمالك في مرمى المقاصة

يدخل فريق الزمالك مواجهة نادي مصر في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري بخيارات محدودة بسبب كثرة الغيابات.

ويغيب عن الزمالك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بسبب إما الإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز أو الراحة مثل محمود علاء وفرجاني ساسي أو الإيقاف مثل طارق حامد.

ومن المتوقع أن يشارك الزمالك أمام نادي مصر بالثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب.

أخبار متعلقة

مدرب نادي مصر لـ في الجول: نتائج الأهلي تثير قلقي قبل مواجهة الزمالك مواعيد مباريات الأحد 6-10-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في يوم ناري عبد الحفيظ: فايلر فضل عدم السفر لسويسرا استعدادا للزمالك.. وهذا موقف صالح جمعة قائمة الزمالك – بلا خط وسط دفاعي.. غياب ساسي ومحمود علاء وعبد الغني أمام نادي مصر

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة

الوسط: يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - خالد بوطيب

الهجوم: مصطفى محمد

وتغلب الزمالك في أول مباراتين على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بنتيجة واحدة بهدف دون رد.

في رأيك ما هو التشكيل الأمثل للزمالك في المباراة

طالع أيضا

الأهلي: فايلر لن يسافر بسبب الزمالك

مطاردة مستمرة بين أزارو وأجايي

كارتيرون: أريد مواجهة الترجي مجددا

حلم إفريقيا - الرجاء البيضاوي.. كارتيرون مسلوبا من تميمة الحظ

ماذا قال زيدان عن خطأ حارسه أمام غرناطة

كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير

التشكيل المتوقع نادي مصر نادي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب 46 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح ساعة | مصر
تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي ساعة | الدوري المصري
تبعات إصابة صلاح تجبر ليستر سيتي على إبلاغ الشرطة ساعة | المحترفون
كرة طائرة - المنتخب يتلقى الهزيمة الثالثة في كأس العالم أمام روسيا ساعة | رياضات أخرى
تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز

قد ينال إعجابك