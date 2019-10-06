تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي

يدخل فريق الزمالك مواجهة نادي مصر في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري بخيارات محدودة بسبب كثرة الغيابات.

ويغيب عن الزمالك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بسبب إما الإصابة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز أو الراحة مثل محمود علاء وفرجاني ساسي أو الإيقاف مثل طارق حامد.

ومن المتوقع أن يشارك الزمالك أمام نادي مصر بالثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة

الوسط: يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - خالد بوطيب

الهجوم: مصطفى محمد

وتغلب الزمالك في أول مباراتين على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بنتيجة واحدة بهدف دون رد.

في رأيك ما هو التشكيل الأمثل للزمالك في المباراة

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