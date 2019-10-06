تبعات إصابة صلاح تجبر ليستر سيتي على إبلاغ الشرطة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

تسببت ردود الأفعال الغاضبة تجاه جمزة تشودري لاعب وسط ليستر سيتي بسبب إصابة نجمنا المصري محمد صلاح استعانة النادي بالشرطة الإنجليزية.

وتعرض النجم المصري للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد التدخل القوي من تشودري عليه ليغادر أرض الملعب، في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 2-1.

وشنت بعض الجماهير هجوما حادا على اللاعب الإنجليزي من أصول بنغالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن العديد من السباب العنصري.

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وأفاد نادي ليستر سيتي في بيان: "نشعر بالفزع إزاء هذه التعليقات العنصرية التي أبلغها النادي للشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي التي ظهرت عليها".

وأضاف "السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع، ونسعى لأقوى عقاب ممكن يتم اتخاذه ضد المسؤولين عن ذلك".

تسبب تشودري في إصابة صلاح يأتي في أعقاب تسبب اللاعب البنغالي في إصابة مات ريتشي لاعب نيوكاسل يونايتد في أغسطس مما أبعده عن الملاعب لشهرين.

وظهر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غاضبا للغاية بعد فوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي، بسبب إصابة محمد صلاح.

وعندما سُئل كلوب في مقابلته مباشرة بعد المباراة عما إذا كان "صلاح بخير"، أجاب كلوب في غضب: "لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات، محمد (صلاح) مُلقى في غرفة خلع الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير؟".

وأكمل المدرب الألماني: "لا نعرف حالته، لكن هذا صعب".

وأضاف: "نحن أقل الفرق تحصلا على البطاقات الصفراء لـ3 سنوات متتالية، نحن لا نقوم بهذه الأمور".

وأتم: "ما يحدث ليس صائبا".

وتلقى الدولي المصري العلاج على أرضية الملعب، قبل أن يُكمل اللقاء للحظات ولكنه لم يقدر بعد ذلك على الاستمرار داخل الملعب ليسقط أرضا من جديد ويطلب الخروج.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 4 أهداف في 8 جولات بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة.

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