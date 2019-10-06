كرة طائرة - المنتخب يتلقى الهزيمة الثالثة في كأس العالم أمام روسيا

تلقى المنتخب المصري لرجال الكرة الطائرة الهزيمة الثالثة في كأس العالم المقامة باليابان بعد الخسارة من روسيا.

خسر منتخب مصر أمام روسيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليفشل الفراعنة في الحصول على نقطة على أقل تقدير.

حسمت روسيا الشوط الأول بنتيجة 19-25 قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة 21-25 ولكن فازت روسيا بشوطين متتاليين 25-19 و 25-21.

تجمد رصيد منتخب مصر عند 7 نقاط ليهبط إلى المركز السادس من أصل 12 منتخبا مشاركا بعد مرور 5 جولات.

وسجل أحمد صلاح نجم منتخب مصر 9 نقاط ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث لمسجلي النقاط بفارق 7 نقاط.

يتبقى 6 جولات على نهاية المسابقة وتنتظر مصر مباريات قوية بعد فترة الراحة أمام فرق إيطاليا وبولندا.

وجدول مصر المتبقي كالآتي:

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)

وتنقل مباريات البطولة على قناة تايم سبورت المصرية.

ويشارك المنتخب المصري للمرة الثامنة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو المركز الثامن في نسخة 1985.

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