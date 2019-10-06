تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

سيحاول نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول نسيان مباراة ليستر سيتي التي تسببت في إصابته، لكن كيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وتعرض النجم المصري للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد التدخل القوي من اللاعب حمزة تشودري عليه ليغادر أرض الملعب، في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 2-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان جيمس ميلنر الذي حصل على متوسط تقييم 8.2 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 4 أهداف في 8 جولات بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة.

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