مواعيد مباريات الأحد 6-10-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في يوم ناري

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - المقاصة

انتهى السبت الكروي الناري والإثارة لم تنته.. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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الدوري المصري يستمر بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرا على أون سبورت.

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وفي الخامسة والنصف مساءً، يلعب طلائع الجيش أمام براميدز على أون سبورت، وحرس الحدود أمام طنطا على أون سبورت 2.

ويستضيف الزمالك نظيره نادي مصر في الثامنة مساءً على أون سبورت وتايم سبورت.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام 3 مباريات في الثالثة عصرا.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون على بي إن سبورتس 2. ساوثامبتون ضد تشيلسي على بي إن سبورتس 1. أرسنال ضد بورنموث على بي إن سبورتس 7.

وفي الخامسة والنصف مساءً، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوكاسل على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري الإسباني تقام 5 مباريات على مدار اليوم.

مايوركا ضد إسبانيول في الثالثة عشر صباحا على بي إن سبورتس 3، ثم سيلتا فيجو ضد بلباو في الثانية ظهرا على نفس القناة.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على بلد الوليد في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 3.

ويلعب ريال سوسيداد أمام خيتافي في السادسة والنصف مساءً على نفس القناة.

وختام اليوم في إسبانيا سيجمع بين برشلونة وإشبيلية في قمة منتظرة في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون بين روما وكالياري في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويحل نابولي ضيفا على تورينو في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

والختام سيكون في التاسعة إلا ربع مساءً في قمة نارية منتظرة بين إنتر ويوفنتوس على بي إن سبورتس 4.

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في إنجلترا في إسبانيا في الدوري

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