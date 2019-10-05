خاص مهاجم المقاولون لـ في الجول: حققت نبوءة عماد النحاس بعد دخولي بديلا

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 23:21

كتب : أحمد شاكر

محمد سالم

كشف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، أن مدربه عماد النحاس توقّع له بهدف الانتصار الثمين على الإنتاج الحربي.

المقاولون العرب خطف فوزا متأخرا على الإنتاج الحربي في الثواني الأخيرة بفضل هدف سالم، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وصرّح سالم لـFilGoal.com: "عماد النحاس أعاد لي الثقة التي (هربت) مني بعض الشيء".

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وأكمل كاشفا: "قبل دخولي بديلا، قال لي النحاس: (هاتنزل تكسّبنا). ثقته هي سبب عودتي للتسجيل".

سالم (25 عاما) دخل بديلا للتونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 73، قبل أن يخطف هدف المباراة الوحيد في اللحظات القاتلة.

وأكمل مهاجم الزمالك الأسبق حديثه: "خضت أكثر من تجربة في الفترة الماضية بعد انضمامي للزمالك، مع الاتحاد، ثم بتروجت لكن لم أكن موفقا، وأخيرا مع الداخلية ظهرت بشكل مميز".

وأوضح: "طوال هذه الفترة كنت أحاول العودة للمقاولون العرب الذي أعتبره بيتي، لكن دائما ما فشلت الصفقة بسبب الأمور المادية".

وأكد: "هناك تفاهم بيني والمقاولون العرب".

وأتم: "طموحنا أن نخوض كل مباراة على حدة، وفي نهاية نريد التواجد في المربع الذهبي".

وسجل سالم 3 أهداف طوال الموسم الماضي من الدوري المصري، 1 مع بتروجت، و2 بعد انتقاله إلى الداخلية في النصف الثاني من المسابقة.

المقاولون العرب رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف الأهلي.

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