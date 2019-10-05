إصابة لوريس بخلع في الكوع

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

هوجو لوريس

أعلن نادي توتنام الإنجليزي عن إصابة هوجو لوريس حارس مرمى الفريق بخلع في كوع اليد خلال مباراة برايتون.

هوجو لوريس

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وخسر توتنام أمام برايتون 3-صفر في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وشارك لوريس في المباراة أساسيا قبل أن يخرج بعد عدة دقائق عقب تعرضه للإصابة.

وأصدر نادي توتنام بيانا أكد خلاله: "الفحوصات الأولية أثبتت تعرض لوريس لإصابة بخلع في الكوع والحارس سيعود إلى لندن الليلة للخضوع لفحوصات أخرى في إحدى المستشفيات هناك".

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وأضاف البيان "على أن يتم وضع الحارس تحت الملاحظة خلال الأسبوع المقبل ثم يخضع لفحص طبي آخر لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب".

الحارس الفرنسي أخطأ في التصدي للكرة في لقطة الهدف الأول لفريق برايتون في الدقيقة الثانية من المباراة ليسقط على الأرض ويشارك بدلا منه باولو جازانيجا.

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