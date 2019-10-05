بالفيديو - الـVAR يمنح كريستال بالاس فوزا مثيرا على وست هام

انتصر فريق كريستال بالاس على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي في إحدى ديربيات مدينة لندن.

وعاد كريستال بالاس في المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف ليحقق الفوز ويعود من الملعب الأوليمبي في لندن بفوز ثمين على وست هام.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 14 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 12 في المركز السابع.

تقدم وست هام في الدقيقة 54 بهدف سجله المهاجم سيباستيان هالير قبل أن يحصل كريستال بالاس على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعدما لمست الكرة يد المدافع ديكلان رايس نفذها باتريك فان أنهولت بنجاح في الشباك مسجلا التعادل.

وفي الدقيقة 87 سجل جوردان أيو هدف ثاني لكريستال بالاس لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المدافع جاري كاهيل، قبل أن يعود للفيديو الذي أكد صحة الهدف.

ليخرج كريستال بالاس من المباراة فائزا بفضل تقنية الإعادة بالفيديو.

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