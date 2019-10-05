حسين الشحات: رأيت الموت بعيني قبل لقاء أسوان

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 19:35

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي أمام أسوان

كشف حسين الشحات جناح الأهلي عن تفاصيل تعرضه لحادث سير قبل لقاء المارد الأحمر أمام أسوان.

الأهلي انتصر على أسوان بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري ليواصل انطلاقته المميزة في المسابقة المحلية. (طالع التفاصيل)

وقال حسين الشحات: "تعرضت لحادث سير أثناء توجهي للانضمام لبعثة الفريق قبل السفر لأسوان".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "رأيت الموت بعيني وكادت أن تنقلب سيارتي".

وتابع "فقدت السيطرة على سيارتي التي تدحرجت يمينا ويسارا قبل أن تصطدم في الرصيف وأحمد الله على خروجي سليما من الحادث".

وعن هدفه في مرمى أسوان، قال الشحات: "الأهم من الهدف هو الفوز".

وأشار "هدفنا واضح وهو تحقيق الانتصار فقط لا غير في كل المباريات وعدم التفريط في أي نقاط مبكرا في الدوري على عكس الموسم الماضي".

وأكمل حديثه قائلا: "نرغب في إسعاد جماهير الأهلي بتحقيق كل البطولات هذا الموسم".

ماذا عن السويسري ريني فايلر؟ أجاب الشحات: "فايلر يعد مدربا محترما للغاية ويتعامل مع كل اللاعبين بشكل رائع".

واستكمل "فايلر يُعطي كل لاعب حقه ويجعلنا نشارك في كل لقاء بلا ضغوط ويعطينا الثقة التي نحتاجها وأشكره للغاية على تلك الثقة".

وتطرق الشحات للحديث عن انضمامه لقائمة منتخب مصر، قائلا: "شرف لأي لاعب تمثيل منتخب مصر".

وأتم "سعيد للغاية بهذا الاستدعاء وأشكر حسام البدري –مدرب المنتخب- وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية والثقة".

حقق فايلر فوزه السادس على التوالي منذ توليه قيادة الأهلي في مختلف المسابقات ليقترب من رقم مانويل جوزيه في ولايته الثانية.

فلم يحقق أي مدرب للأهلي الفوز في أول ست مباريات منذ ولاية جوزيه الثانية في 2004 والتي فاز فيها بأول سبع مباريات.

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