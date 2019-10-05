بعد 5 أهداف في الموسم الأول.. الشحات يصل لهدفه السابع في 7 مباريات

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي أمام أسوان

لم يسجل حسين الشحات سوى خمسة أهداف في نصف موسمه الأول، لكن يبدو أن الموسم الثاني للصفقة الأغلى في تاريخ الفريق الأحمر سيكون مختلفا وقد وصل لهدفه السابع بالفعل.

أحرز حسين الشحات، هدف الأهلي الثاني في مرمى أسوان، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

الهدف هو السابع لحسين الشحات في سبع مباريات خاضها مع الفريق هذا الموسم حتى الآن.

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وسدد حمدي فتحي كرة صاروخية في الدقيقة الـ25، تصدى لها مسعد عوض وارتدت إلى جونيور أجايي الذي سددها لتصطدم في مسعد عوض مرة أخرى ثم القائم الأيمن، لترتد إلى الشحات الذي تابعها في المرمى.

ويعد الهدف هو الثاني للشحات في الدوري هذا الموسم، بجانب هدفين في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، وأربعة أهداف في ثلاث مباريات خلال دوري أبطال إفريقيا.

ويتقدم الأهلي على أسوان بهدفين مقابل لا شيء، وقد قارب الشوط الأول على الانتهاء.

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