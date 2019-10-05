التشكيل - للمرة الثانية تواليا تريزيجيه على الدكة والمحمدي خارج قائمة أستون فيلا

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 15:11

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

يبدأ محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء لصالح أستون فيلا فيما يغيب أحمد المحمدي عن قائمة الفريق.

يحل أستون فيلا ضيفا على نورويتش سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه كان قد شارك كبديل في اللقاء الماضي أمام بيرنلي وصنع أول أهدافه في الدوري الإنجليزي عقب دقائق من مشاركته.

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ويخرج أحمد المحمدي من قائمة فريقه للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: جيلبرت – إنجيلز – تروي مينجز – مات تاجارت

الوسط: ناكامبا – هاروني – جون مجكين

الهجوم: جاك جيريليش – أنور الغازي – ويسلي

البدلاء: ستيير – كونسا – تايلور – دوجلاس لويز – جوتا – محمود حسن تريزيجيه – ديفيز.

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