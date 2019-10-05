تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وعودة لوفرين أمام ليستر سيتي

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ورغم عودة أليسون للتدريبات عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى، إلا أنه غاب عن المشاركة لصالح أدريان الذي يشغل المركز الأساسي.

وعاد الكرواتي ديان لوفرين للمشاركة كأساسي في الدوري الإنجليزي بسبب إصابة جويل ماتيب.

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وجاء تشكيل الريدز كالأتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جورجنيو فينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

البدلاء: كيليهر – نابي كيتا – جو جوميز – جوردان هندرسون – آدم لالانا – ديفوك أوريجي – هيرفي إيليوت.

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