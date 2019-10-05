تشكيل ريال مدريد - أريولا يقود عرين الملكي.. ومودريتش وإيسكو على مقاعد البدلاء

شهد تشكيل ريال مدريد الأساسي لمواجهة غرناطة غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات ويقود ألفونس أريولا عرين الفريق بينما الثلاثي إدين هازارد وكريم بنزيمة وجاريث بيل في الهجوم.

ويلعب ريال مدريد أمام غرناطة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، ويلاحقه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سرجيو راموس - ألفارو أدريوزولا

الوسط: توني كروس -فيدي فالفيردي - كاسيميرو

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من دييجو ألتوب - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - جيمس رودريجيز - إيسكو ألاركون - لوكا يوفيتش - رودريجو جويس.

اقرأ أيضا:

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين

كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم

رسائل نارية من رئيس الزمالك لـ جنش

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام لدواع أمنية

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور