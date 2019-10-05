تشكيل ريال مدريد - أريولا يقود عرين الملكي.. ومودريتش وإيسكو على مقاعد البدلاء

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 14:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد

شهد تشكيل ريال مدريد الأساسي لمواجهة غرناطة غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات ويقود ألفونس أريولا عرين الفريق بينما الثلاثي إدين هازارد وكريم بنزيمة وجاريث بيل في الهجوم.

ويلعب ريال مدريد أمام غرناطة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، ويلاحقه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

أخبار متعلقة

الغيابات تضرب قائمة ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة كورتوا: إذا أردت أن تكون حارسا لـ ريال مدريد عليك الموافقة على الضغوط صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد مدرب بلجيكا: هازارد بحاجة للتأقلم فقط مع ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سرجيو راموس - ألفارو أدريوزولا

الوسط: توني كروس -فيدي فالفيردي - كاسيميرو

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من دييجو ألتوب - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - جيمس رودريجيز - إيسكو ألاركون - لوكا يوفيتش - رودريجو جويس.

اقرأ أيضا:

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين

كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم

رسائل نارية من رئيس الزمالك لـ جنش

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام لدواع أمنية

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور

ريال مدريد غرناطة مودريتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر فايلر: التدوير؟ لابد من جاهزية الجميع.. الأهلي أهم من أي لاعب 4 دقيقة | الدوري المصري
محمد بسام لـ في الجول: انضمامي للمنتخب ليس مفاجأة.. سأثبت نفسي 25 دقيقة | الدوري المصري
فايلر يطارد رقم جوزيه.. الأهلي يواصل الإمتاع بخماسية في أسوان 38 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - بعد 402 دقيقة من الانتظار.. هازارد يسجل هدفه الأول مع ريال مدريد 47 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الضربات تتوالى على توتنام.. الخسارة من برايتون بثلاثية وإصابة حارسه ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (2) غرناطة.. عودة أندلسية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك