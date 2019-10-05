التشكيل - ياسر إبراهيم أساسي للأهلي.. وعبد الظاهر يقود هجوم أسوان

أعلن فريقا الأهلي وأسوان عن التشكيل الأساسي للمواجهة المنتظرة بينهما في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقود ياسر إبراهيم دفاع الأهلي بدلا من رامي ربيعة الذي يجلس على دكة البدلاء.

أما أسوان فيقود هجومه أحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي الأسبق ويأتي مسعد عوض في حراسة المرمى.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رمضان صبحي

الهجوم: جونيور أجاي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - رامي ربيعة - وليد سليمان - وليد أزارو - أحمد فتحي - صلاح محسن - حسام عاشور

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبد الله السنجهاوي - محمود فهيم

الوسط: محمد الصباحي - محمد إسماعيل - موسى داو - أحمد عامر

الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن فاروق

البدلاء: رضا السعيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبد العزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال.

اقرأ أيضا:

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين

كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم

رسائل نارية من رئيس الزمالك لـ جنش

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام لدواع أمنية

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور