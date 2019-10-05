فايلر يستبعد الشيخ وديانج وجيرالدو من مواجهة أسوان

قرر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم استبعاد خمسة لاعبين من مواجهة الفريق أمام أسوان.

واستبعد فايلر كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وجيرالدو وأليو ديانج من القائمة التي كانت تضم 23 لاعبا.

ويلعب الأهلي أمام أسوان في الثالثة من عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بأول مباراتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

بينما سقط أسوان في المباراة الافتتاحية أمام المقاصة وتعادل سلبيا أمام نادي مصر.

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