فايلر يستبعد الشيخ وديانج وجيرالدو من مواجهة أسوان

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 13:39

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - كانو سبورت

قرر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم استبعاد خمسة لاعبين من مواجهة الفريق أمام أسوان.

واستبعد فايلر كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وجيرالدو وأليو ديانج من القائمة التي كانت تضم 23 لاعبا.

ويلعب الأهلي أمام أسوان في الثالثة من عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين مواعيد مباريات السبت 5-10-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في يوم ناري تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الجمعة عبد العاطي لـ في الجول: رباعية الأهلي حافز لأسوان.. وملعبنا ليس في صالحنا

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بأول مباراتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

بينما سقط أسوان في المباراة الافتتاحية أمام المقاصة وتعادل سلبيا أمام نادي مصر.

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين

كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم

رسائل نارية من رئيس الزمالك لـ جنش

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام لدواع أمنية

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور

الدوري المصري أسوان الأهلي الشيخ ديانج جيرالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد هدفه في أسوان.. أجايي يعادل أهدافه في الموسم الماضي 2 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - للمرة الثانية تواليا تريزيجيه على الدكة والمحمدي خارج قائمة أستون فيلا 21 دقيقة | المحترفون
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وعودة لوفرين أمام ليستر سيتي 28 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد - أريولا يقود عرين الملكي.. ومودريتش وإيسكو على مقاعد البدلاء 39 دقيقة | أوروبا
تحديد موعد انتظام المحترفين في معسكر المنتخب.. وبعثة بتسوانا تصل 8 أكتوبر 47 دقيقة | مصر
المنتخب: ودية بتسوانا على استاد القاهرة 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك