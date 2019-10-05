بوفون يقارن بين أساطير التنس عن طريق ميسي ورونالدو.. ويختار بطله الأول

اختار الحارس المخضرم جانلويجي بوفون أبطاله الرياضيين وشرح لماذا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هم رافائيل نادال وروجر فيدرير كرة القدم.

حارس يوفنتوس تحدث لصحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية قائلا عن أبطاله: "الأول في القائمة بدون شك هو أليكس زاناردي، لقد علمني أهمية العقل الذي يتحكم في كل شيء، ورغم كل الصعوبات يظل عقله حاضرا ويخلق أهدافا وهذا ما يجعله يعيش بشغف كبير".

زاناردي سائق سيارات فورميلا 1 تعرض لحادث عام 2001 انتهى ببتر قدميه وواصل عمله عن طريق سيارات مُعدله وحصد بعد ذلك الميدالية الذهبية في الأولمبياد الخاص للعبة الدراجات اليدوية.

وقارن بوفون البالغ 41 عاما بين أفضل اللاعبين في التنس وكرة القدم مواصلا: "فيدرير في فئة لا حصر لها، بينما نادال مثابر وموهوب وإلا لن يمكنه الفوز بجوائز البطولات الأربع الكبرى".

وأردف "عمل نادال الشاق ورغبته المستمرة في تحسين نفسه سمح له أن يتساوى مع لاعب التنس الأكثر موهبة في التاريخ".

وأتم "المقارنة واضحة وتجعلني ابتسم، ليونيل ميسي هو فيدرير، وكريستيانو رونالدو هو نادال".

وعاد بوفون لصفوف يوفنتوس الموسم الحالي بعد عام واحد رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

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