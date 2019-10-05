ريبيري أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر

حصد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جناح فيورنتينا جائزة أفضل لاعب في سبتمبر من الدوري الإيطالي.

اللاعب البالغ 36 عاما يخوض تجربة جديدة بقميص الفيولا بعد 10 مواسم قضاها رفقة بايرن ميونيخ الألماني.

ريبيري شارك في جميع مباريات البنفسجي الـ 6 وسجل هدفين وصنع هدفا في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام أتالانتا وسامبدوريا وميلان.

وسوف يحصل الفرنسي على الجائزة قبل خوضه مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة.

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰👏@FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. 🏆#WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

ريبيري الذي ظهر بشكل مغاير عكس التوقعات نظرا لسنه، تلقى تصفيقا وتشجيعا كبيرا من جماهير ميلان عقب أداءه الرائع في ملعب سان سيرو.

الفرنسي حصل على ركلة جزاء وسجل هدفا من مجهود فردي رائع استحق به التكريم من جماهير الروسونيري أثناء خروجه من أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة.

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ميدو يُعلق على أزمة جنش وأمير مرتضى

هدف مُبهر يُنصر سموحة على إنبي

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك