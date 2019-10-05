مواعيد مباريات السبت 5-10-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في يوم ناري

سبت كروي ناري ينتظرنا.. فأهلا بكم

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الأهلي يحل ضيفا على أسوان في الثالثة عصرا في الجولة الثالثة من الدوري المصري على أون سبورت.

ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت وأون سبورت 2.

وفي ختام مباريات السبت من الدوري المصري، يلعب المصري أمام الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً على أون سبورت.

الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي، تبدأ بمواجهة برايتون أمام توتنام في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وتقام 4 مباريات في الرابعة عصرا يوم السبت.

ليفربول مع محترفنا المصري محمد صلاح يواجه ليستر سيتي على بي إن سبورتس 2.

ويلعب بيرنلي ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 1. ونوريتش سيتي ضد أستون فيلا والثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجه" على بي إن سبورتس 77. وواتفورد ضد شيفيلد على بي إن سبورتس 8.

وفي ختام مباريات السبت من الدوري الإنجليزي، يلعب وست هام ضد كريستال بالاس في السادسة والنصف على بي إن سبورتس 2.

في الدوري الإسباني، يلعب ليجانيس أمام ليفانتي في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

ويلعب ريال مدريد ضد غرناطة في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 3.

فالنسيا يستضيف ديبورتيفو ألافيس في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3، ويليه مواجهة أوساسونا ضد فياريال في التاسعة مساءً على نفس القناة.

وفي إيطاليا، يلعب سبال ضد بارما في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4، ثم هيلاس فيرونا ضد سامبدوريا في السادسة مساءً على نفس القناة.

ويحل ميلان ضيفا على جنوى في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين فرايبورج وبوروسيا دورتموند في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 12.

بينما يلعب بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

وفي الدوري الفرنسي، يلعب باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 6.

وتتواصل بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.

الزمالك يواجه ايتوال دي كونجو، وسبورتنج أمام ريد ستار.

وفي الدوري البرتغالي، يلعب ديسبورتيفو أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" أمام تونديلا في الرابعة والنصف مساءً في لقاء لن يُذاع.

وفي اليونان، يلعب لاريسا الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة ضد آيك أثينا في السادسة والنصف مساءً في لقاء لن يُذاع.

وفي الدوري التركي من المنتظر ظهور كريم حافظ مع قاسم باشا أمام قونيا سبور في الثانية عصرا في لقاء لن يذاع أيضا.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ميدو يُعلق على أزمة جنش وأمير مرتضى

هدف مُبهر يُنصر سموحة على إنبي

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك