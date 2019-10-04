قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان إن انتصار الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية دون رد يمثل حافز كبير لهم قبل ملاقاته يوم السبت.

ويستضيف أسوان في ملعبه منافسه الأهلي في ثالث جولات الدوري.

وتحدث مجدي عبد العاطي لـFilGoal.com قائلا: "تعليماتي الأخيرة كانت للاعبين أن يؤدي كل منهم المطلوب منه وأن أقل الأضرار لنا هو التعادل إن لم نستطع الفوز".

وأردف "شددت على اللاعبين إننا لا ينبغي لنا الهزيمة على ملعبنا برباعية دون رد ونريد الظهور بأفضل شكل ممكن".

وعن انتصار الأهلي الكبير على الإنتاج قبل مواجهة أسوان قال المدير الفني للفريق: "هو حافز لنا، فهذا جعلنا نشاهدهم ونعرف نقاط قوتهم وسنركز عليها".

وعن مواجهة الأهلي في الثالثة عصرا وعلى ملعبه قال المدير الفني لأسوان إن ذلك الأمر ليس في صالحه كما يتخيل البعض.

وأوضح "لاعبو فريقي ليسوا من أسوان والأهلي تدرب على ملعب المباراة على عكس فريقي الذي لم يتدرب".

وأردف "لاعبو فريقي غير معتادين على الحرارة والطقس فهذا ليس حافز لي، كل الظروف المحيطة بالمباراة سيتأثر بها أسوان والأهلي".

وعن أخطر لاعبي الأهلي أتم مجدي عبد العاطي حديثه قائلا: "رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي وعلي معلول وحذرت لاعبي فريقي منهم".

وحصد أسوان نقطة وحيدة من أول جولتين له في الدوري فيما جمع الأهلي ست نقاط من انتصارين.

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