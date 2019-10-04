استدعاء ثلاثي الإسماعيلي الدولي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 22:41

كتب : ياسر الشريف

همام طارق

تلقى نادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو وهمام طارق وبيكيتي سيلفا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

شيلونجو سيتواجد مع منتخب بلاده ناميبيا، بينما سينضم بيكيتي سيلفا لمنتخب غينيا وهمام طارق لمنتخب العراق.

وتبدأ فترة التوقف الدولي في السابع من شهر أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى الـ 15 من نفس الشهر.

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وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022.

ومن المنتظر سفر ثلاثي الإسماعيلي الدولي عقب لقاء الدراويش أمام وادي دجلة.

ويلعب الإسماعيلي أمام وادي دجلة يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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