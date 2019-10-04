سولشاير: يونايتد لم يعد في التسعينيات بل في عهد مختلف

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يتوجب عدم النظر إلى الماضي فيما يتعلق بمستقبل الفريق.

سولشاير الذي كان أحد الأعمدة الأساسية في الحقبة الذهبية للشياطين الحمر آواخر التسعينيات، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، يؤمن أن فريقه في مرحلة البناء حاليا.

وقال قبل مواجهة نيوكاسل يوم الأحد بالدوري الإنجليزي: "لسنا في التسعينيات الآن بل في عهد مختلف ومجموعة مختلفة في طور البناء، نعرف أنه سيكون هناك بعض التقلبات".

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وأضاف "لا أعلم ما يفكر فيه الخصوم بشأننا، ما أعرفه أننا أحيانا بعد انتهاء مباراة نكون قد قدمنا أداء جيدا".

المدرب النرويجي أشار "في بعض الأحيان يكون هناك فجوة، وقد شعرت بها مرتين لكنها لا تحدث بشكل دائم".

وأتم "لا أستطيع التفكير فيما يفكر فيه الآخرون عنا. نعمل على تحسين مستوانا، وهذا ما يتعين علينا فعله".

ويعاني يونايتد خلال الموسم الجاري إذ حقق انتصارين فقط بعد مرور 7 جولات في الدوري ليتراجع إلى المركز العاشر.

وفي الدوري الأوروبي، حقق فوزا ضعيفا على أستانا الكازاخي بهدف نظيف في أولى جولات دور المجموعات، قبل أن يجبره ألكمار الهولندي على التعادل سلبيا في الجولة الثانية.

7 أهداف هي محصلة هز الشباك خلال آخر 9 مباريات، والمعاناة قد تتواصل أمام نيوكاسل.

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