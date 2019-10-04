الغيابات تضرب قائمة ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة
الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 21:50
كتب : FilGoal
شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة يوم السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني غيابات عدة بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.
ويدخل الملكي اللقاء دون ظهير أيسر إذ يغيب الثلاثي فيرلان ميندي ومارسيلو وناتشو هيرنانديز للإصابة.
ولم يتواجد الثلاثي تيبو كورتوا، حارس المرمى، للمرض، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور اللذين فضل المدرب زين الدين زيدان عدم استدعائهما.
وجاءت القائمة كالآتي.
حراسة المرمى: ألفونس أريولا - دييجو ألتوب - بيلمان.
الدفاع: ألفارو أودريوزولا - داني كارباخال - إيدير ميليتاو - رافائيل فاران - سيرخيو راموس.
الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - جيمس رودريجيز - إيسكو ألاركون.
الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - رودريجو جويس.
📝 ¡Nuestros convocados para el partido contra el @GranadaCdeF!
¡Escribe cuál sería tu once ideal! 👇#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/6D29UDs4sD— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 4, 2019
ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، ويلاحقه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
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