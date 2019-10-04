هذا لا يحدث كل يوم.. حسام حسن يُسجل هدفا مبهرا في مرمى إنبي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة

سجل حسام حسن مهاجم نادي سموحة هدفا مبهرا في مرمى إنبي من بعد منتصف الملعب بقليل.

إنبي يواجه سموحة في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأطلق حسام حسن تسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل لتهز شباك إنبي وسط دهشة كل من في الملعب.

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حسام حسن لم ينتظر طويلا لاستلام الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل، ليسدد مباشرة في طريق الشباك مستغلا تواجد عبد العزيز البلعوطي خارج مرماه.

هدف ولا أروع ولا أجمل لا يحدث كثيرا في الدوري المصري.

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