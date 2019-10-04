كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة عن تعرضه لإصابة أبعدته عن لقاء الزمالك.

الزمالك انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء يوم الخميس في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال أحمد عادل: "تعرضت لإصابة في التدريبات قبل مواجهة الزمالك".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "إصابتي عبارة عن جذع في الرباط الداخلي للركبة".

وأتم "سأغيب لمدة 10 أيام عن المقاصة".

ويحتل المقاصة المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من مباراتين.

ويلعب المقاصة أمام الجونة يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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