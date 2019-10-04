بالفيديو – حديث غاضب من مدرب سالزبورج للاعبيه أدى لعودة رائعة ضد ليفربول.. وكلوب يعلق

انتهى الشوط الأول في مباراة ليفربول وريد بو سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف لهدف ولكن هذا لم يُعجب مدرب الفريق جيسي مارسش.

وكشفت الكاميرات عن حديث المدرب الأمريكي صاحب الـ45 عاما وكيف ساهم في مواجهتهم لليفربول بشكل أفضل في الشوط الثاني وإدراك التعادل قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز للحُمر.

وقال مارسش: "كم خطأ حصلنا عليه؟ ربما اثنان؟ هذه ليست مباراة ودية، هذه مباراة في دوري أبطال أوروبا، يجب أن نتقدم للأمام، هناك احترام كبير جدا للمنافس، احترام كبير جدا للمنافس".

وأضاف "هل ليفربول فريق جيد؟ نعم، ولكننا نلعب بلطف كبير مع ضغط قليل للغاية عليهم، لا يوجد أي عرقلة أو قتال، يجب أن يشعروا بمدى قوتنا يا رجال، يجب أن يعرفوا إننا هنا لننافسهم".

وواصل مدرب سالزبورج "نريد أن نلعب بطريقتنا نحن أتينا إلى هنا لنلعب، هذا هو أهم شيء سأتحدث معكم بشكل قليل عن التكتيك لكننا نحتاج للعب".

وأتم مارسش "رأينا كم هم جيدين، ولكننا نستطيع اللعب بشكل أفضل يجب أن نتحلى بالثقة والقوة وأن نرتكب الأخطاء عليهم، ليفربول ليس خطيرا في الركلات الركنية والركلات الحرة، هيا يا رجال نستطيع أن نقدم أفضل من ذلك، هذه هي رسالتي الآن نستطيع تقديم الأفضل".

Great insight into the half-time talk from Jesse Marsch in their game vs Liverpool. Interesting to note the emphasis placed group cohesion and re-aligning mentality before addressing any tactical components. pic.twitter.com/unNplaA25U — Darian Wilken (@CoachDarian) October 3, 2019

وعلق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على حديث مارسش قائلا: "إن نشرت قناة ليفربول فيديو مصور لي وأنا في مثل ذلك الموقف سأغادر النادي مباشرة، هذه هي الحقيقة وهذا ما يمكنني قوله".

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