اتحاد الكرة: جهاد جريشة أفضل حكم في الجولة الثانية من الدوري

وقع الاختيار على الحكم الدولي جهاد جريشة كأفضل حكم في الجولة الثانية من الدوري المصري، حسبما أعلن اتحاد الكرة على موقعه الرسمي.

وجاء اختيار جهاد جريشة في "الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيا".

كما اختير أحمد ساهر كأفضل حكم مساعد في الجولة، وذلك بعد أدائه التحكيمي في لقاء حرس الحدود ووادي دجلة.

وأداء جهاد جريشة دربي القنال بين الإسماعيلي والمصري في الجولة الثانية من الدوري.

واحتسب جهاد جريشة 3 ركلات جزاء للمصري وأخرج بطاقته الحمراء في وجه محمد فوزي حارس الدراويش.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا يوم الخميس اعترض من خلاله على قرارات جهاد جريشة خلال أحداث الدربي. (طالع التفاصيل)

وهل يمكنك معرفة أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

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