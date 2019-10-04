روما يعلن إصابة مدافعه بالرباط الصليبي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

روما - جنوى

أًصدر نادي روما الإيطالي بيانا أعلن فيه إصابة مدافعه دافيد زاباكوستا في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليوم أثناء التدريبات.

الإيطالي انضم لصفوف روما على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي الإنجليزي لمدة 6 أشهر فقط من أجل الحصول على مزيد من الوقت للمشاركة.

الإصابة لم تمهل زاباكوستا فرصة الحصول على مشاركة كاملة بقميص الذئاب إذ شارك فقط لمدة 12 دقيقة كبديل الموسم الجاري.

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اللاعب البالغ 27 عاما يقضى الأشهر الستة في صفقة إعارة جافة وسيعود إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير المقبل.

لاعب أتالانتا وتورينو السابق لم يستطع الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق اللندني واكتفى بالمشاركة في 52 مباراة خلال موسمين وسجل هدفين وصنع 4 في جميع المسابقات.

وتعد إصابة زاباكوستا بمثابة ضربة لروما دفاعيا، الظهير الأيمن أصيب في الوقت الذي يغيب فيه القائد أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة أيضا.

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